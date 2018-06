AXEL BIKES

La Pegas Atterra a Parma !

Tutto è cominciato con un telaio, abbastanza strano, costruito in una fabbrica di armi. Il suo design fu oscurato dalle muscle bikes inglesi e americane che ispirarono i Chopper.



La silhouette delle Pegas, con la sella a banana e il manubrio alto diventarono il simbolo della "bicicletta" per centinaia di bambini della Romania comunista. E c'è di più. diventò un oggetto di culto per coloro che impararono ad andare in bici durante la loro infanzia tra gli anni '70 e '80.

Dopo la caduta del comunismo nel 1989, la fabbrica fu chiusa e la Pegas fu dimenticata.



20 anni dopo, una startup ha riportato in vita il brand. Tutti i ragazzi erano ormai cresciuti, e le loro vecchie bici vennero aggiornate.



Sono passati 4 anni da quando abbiamo riportato in vita la Pegas, e siamo lieti di presentarvi un'intera line-up. Una completa collezzione sia per i ragazzini del passato, sia per quelli dei giorni nostri.



Ed oggi siamo lieti di presentarvi il primo rivenditore della Pegas in Italia!